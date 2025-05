Chiaramontana Mussomeli: sabato giornata di sport per ricordare Papa Francesco

MUSSOMELI – Si svolgerà sabato 17 maggio 2025 h 15,00 presso la Palestra Comunale Salvatore Palumbo e il campo Sportivo Nino Caltagirone di Mussomeli, la giornata di sport dedicata alla figura di Papa Francesco uomo di pace e di sport, che coincide anche con la fine del progetto I VIVAI DELLO SPORT UNITI CONTRO IL DROP OUT finanziato da sport e saluto attraverso Aics Prov Agrigento. Diceva ieri il Presidente Erino Cacciatore, “Voglio ringraziare la Presidenza dell’Aics di Agrigento nella persona del dott Petix, che ci ha coinvolto in questo progetto, che ha fatto sì che centoventi ragazzi, molti dei quali non facevano attività sportiva hanno potuto iniziare a praticarla, seguiti da tecnici volontari preparati e professionali. Un ringraziamento all’ Amministrazione Comunale per averci garantito le attività nelle strutture sportive di Mussomeli, a Padre Vincenzo Giovino che ha permesso di usare i locali dell’ oratorio della Trasfigurazione per praticare calcio balilla e soprattutto tennis tavolo, come momento di vero punto di aggregazione giovanile, la confraternita del S.S. Sacramento in San Giovanni per averci prestato dei tavoli di Ping pong e soprattutto la Dirigente Alessandra Camerota che subito si è messa a disposizione sia per poter veicolare il messaggio sportivo all’ interno degli istituti, e per aver messo a disposizione la palestra; un ringraziamento va anche ai professori degli istituti Superiori , che sono stati da tramite per poter portare una promozione sportiva tra i ragazzi.

Alle parole del Presidente fanno eco quelle del tesoriere Bonfante Massimo, “Desidero ringraziare tutti gli sponsor che ci sono vicini, in quest’ultimi giorni, molti di loro ci hanno chiamato perché vogliono darci una mano per poter realizzare a Mussomeli una vera Polisportiva, dove i ragazzi possono divertirsi, gioire, ed essere veramente una valvola di sfogo lontani da alcol, droghe. A nome di tutti il mister, Rosy Favaro’ vuole ringraziare tutti i ragazzi che con passione da ottobre ad oggi si sono allenati, e le loro famiglie sempre partecipi ad ogni evento. E’ stata una bella esperienza sicuramente da ripetere il prossimo anno; da anni a Mussomeli non si praticava più nè pallavolo, nè tennis tavolo nè running, ma insieme alla Dirigenza ed ai miei colleghi mister, siamo riusciti a fare qualcosa di meraviglioso con tanti iscritti. Personalmente sono soddisfatta di aver contribuito a questo percorso sportivo nella terra di Manfredi, una società coesa, disponibile e professionale, che sicuramente nella prossima stagione sportiva continuerà e portare nuove iniziative per il bene comune. Sabato ci saranno tornei di calcio a 5, tennis tavolo, calcio balilla, pallavolo, e un momento di preparazione con esercizi guidati dal mister del running. La Dirigenza rosso blu, fa sapere che a questo evento finale possono partecipare sia le famiglie sia anche ragazzi non tesserati con ASD Chiaramontana, iscrizione gratuita, ma occorre iscriversi per avere l’assicurazione, e per una migliore organizzazione, entro e non oltre il 15 maggio h 13.00 chiamando al seguente numero 3204831316.