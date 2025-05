Campofranco. L’8 giugno c’è la prima edizione di “Campofranco in Fiore”

CAMPOFRANCO. Si svolgerà Domenica 8 Giugno la prima edizione di Campofranco in fiore. Una manifestazione tutta incentrata sull’ambiente nata dall’idea del Prof. Omar Falletta che, insieme ai colleghi dell’Hodierna Mussomeli Campofranco-indirizzo MAT, ma soprattutto ai propri alunni hanno riciclato dei vecchi banchi trasformandoli in balconiere.

L’idea abbracciata dall’assessore all’ambiente Enrico Lipari, ha dato così il via alla nascita di questa prima edizione di Campofranco in fiore. Sarà una giornata all’insegna della bellezza, dell’educazione ambientale, del cibo e della musica. È stato infatti indetto un concorso a montepremi (da utilizzare nei punti vendita aderenti) per abbellire i propri balconi o quartieri.

Si terrà una mostra di vivaisti ed un laboratorio didattico per i bambini. Per concludere con un concerto musicale a fine giornata. Per informazioni contattare: Omar 3881187749 ; Vincenzo 3203560085 e Walter 338 526 1782.