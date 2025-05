Caltanissetta. Interrogazione dei consiglieri Turturici e Vagginelli sul canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria

CALTANISSETTA. I Consiglieri Comunali Armando Turturici (Futura – Costruiamo insieme la città) e Carlo Vagginelli (Partito Democratico di Caltanissetta) hanno presentato un’interrogazione al Sindaco per chiedere una tutela risoluta alle attività commerciali e artigianali di Caltanissetta che in questi giorni stanno ricevendo notifiche di pagamento per il Canone Unico Patrimoniale di esposizione pubblicitaria, con importi anche superiori ai 1.000 euro.

Le imprese locali, già provate da anni di crisi economica, pandemia, caro energia, si trovano ora a dover far fronte a ulteriori oneri inaspettati (alcuni risalenti al 2021) difficili da sostenere.

Nell’interrogazione, i due consiglieri comunali chiedono:

che sia concessa, su richiesta, la rateizzazione del pagamento anche per importi inferiori a 1.500 euro, come previsto in caso di comprovata difficoltà economica;

che la Giunta Comunale si attivi con urgenza per sospendere o rimodulare i termini di pagamento, come consentito dal Regolamento comunale in situazioni eccezionali;

che vengano valutate modalità di riduzione o annullamento di sanzioni e interessi per chi intende regolarizzare la propria posizione in tempi brevi;

che per i prossimi anni vengano introdotti criteri sociali ed economici per la determinazione del canone, con particolare attenzione alle microimprese, agli artigiani e ai piccoli commercianti.

I Consiglieri Turturici e Vagginelli sottolineano che i commercianti e i titolari di attività della città non possono essere lasciati soli ad affrontare queste spese extra, soprattutto in una fase economica così delicata. Le istituzioni locali devono assumersi la responsabilità di sostenere chi continua a investire e lavorare a Caltanissetta, anziché gravarlo di ulteriori costi e adempimenti.