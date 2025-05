Caltanissetta. Da domani al via “Giugno Petrino”, il mese dedicato a San Pietro: ecco il programma

Il 29 giugno si celebrano i Santi Pietro e Paolo. Caltanissetta è legata ai due Santi Apostoli attraverso due chiese parrocchiali sorte nel 1977 come omaggio per gli ottant’anni di papa Paolo VI, oggi Santo. Quest’anno la chiesa di San Pietro, mentre si prepara al cinquantesimo della sua erezione, 1977 – 2027, celebra invece il venticinquesimo della consacrazione della nuova chiesa che si trova in via Polo VI, iniziata in ottobre scorso e si concluderà il prossimo ottobre.

Da domani, primo giugno, prende il via “Giugno Petrino”, il mese dedicato a San Pietro, che, come ogni anno, “è occasione gioiosa dove tutti i gruppi parrocchiali si mettono a servizio dell’intera cittadinanza nissena organizzando attività liturgiche, di catechesi, di carità e anche ricreative” come sottolinea Don Rino Dello Spedale Alongi, attuale parroco della chiesa di San Pietro.

In particolare, in quest’anno di festa, in cui la chiesa celebra il venticinquesimo della consacrazione, iniziato lo scorso ottobre con la Messa di apertura celebrata dal primo parroco, il canonico Salvatore Tumminelli e che si concluderà il prossimo ottobre con la Messa presieduta dal vescovo Mario Russotto, prevede tanti momenti che porteranno i parrocchiani e non a vivere in spirito di comunione ogni momento di festa.

Ecco il programma di “Giugno Petrino”

Domenica 1: Pellegrinaggio-Gita di fine anno pastorale a Piazza Armerina

Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 8:00

Venerdì 6: ore 20:00 “La parola ai giurati” a cura del Laboratorio teatrale parrocchiale

Domenica 8: “Giornata degli sportivi e dei giovani”, ore 10:00 S. Messa e benedizione degli sportivi; Premiazione del Concorso “Il Petrino”, presiede il can. Cataldo Amico; ore 11:30 Torneo di calcio a cura del Laboratorio Calcistico “San Pietro”; ore 19:00 S. Messa, benedizione degli esaminandi e degli insegnanti e consegna delle magliette agli educatori del Gr.Est., presiede il can. Giuseppe D’Anna

Mercoledì 11: “Giornata degli anziani e dei nonni”, ore 18:00 Incontro unificato delle CEB; ore 19:30 Spaghettata e serata danzante a cura del CL 1; ore 20:00 “Gara di torte… tra nonni e nipoti” a cura dell’Università Senza Età

Giovedì 12: “Giornata dei bambini” ore 9:00 S. Messa; ore 09:30 apertura del Gr.Est. e benedizione dei bambini; “Pellegrinaggio Giubilare parrocchiale” in Cattedrale, ore 18,00 Raduno presso il Santuario Diocesano del Signore della Città; ore 18:30 arrivo in Cattedrale; ore 19:00 S. Messa in Cattedrale

Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15: Mercatino di beneficenza e Mercatino Junior presso i locali parrocchiali: vendita di prodotti artigianali e manufatti realizzati dal Laboratorio artigianale parrocchiale

Domenica 15: “Giornata degli sposi e dei fidanzati”, ore 16:00 Torneo di Ping Pong a cura del Laboratorio Ping Pong parrocchiale; ore 19:00 Intronizzazione di S. Pietro S. Messa e benedizione dei fidanzati e degli sposi presiede mons. Onofrio Castelli

Martedì 17: ore 19:30 inaugurazione della mostra “XXV della consacrazione della chiesa…tra ricordi e sogni” a cura delle CEB (la mostra sarà visitabile dal 17 al 22 giugno presso la cappella feriale); ore 20:30 Adorazione Eucaristica sotto le stelle a cura dei Giovani e Giovanissimi

Giovedì 19: “Giornata della carità”, ore 17:00 “Fraternità e carità”. Incontro con la Caritas parrocchiale

Venerdì 20: S. Messa ore 9:00; ore 20:30 “Quasi uguali show”, spettacolo a cura dei Cantori di San Pietro

Sabato 21: “Giornata dei musicisti e degli artisti”, ore 19:00 S. Messa e benedizione dei musicisti e degli artisti

Triduo

Martedì 24: ore 19:00 S. Messa presiede il can. Giuseppe Canalella; ore 20:00 MiiRò in Concerto

Mercoledì 25: “Giornata dei catechisti e dei messaggeri”, ore 19:00 S. Messa e benedizione dei catechisti e dei messaggeri presiede don Andrea Muscarella

Giovedì 26: “Giornata degli ammalati” ore 18:00 Rosario meditato; ore 19:00 S. Messa animata dai ministri straordinari della comunione e amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi presiede don Giuseppe Anfuso

Venerdì 27: ore 20:00 “Acqua su Marte. Festival dei giovani # 2025”

Domenica 29: Festa di S. Pietro

SS. Messe ore 8:00 e 10:00; ore 19:00 S. Messa animata da tutti gli animatori liturgici della parrocchia, presiede S. E. Mons. Antonino Migliore vescovo emerito di Coxim (Brasile); ore 20:00 Processione di San Pietro per le vie Paolo VI, Trieste, De Cosmi, Brancati, Martoglio, Croce, La Mantia, Trieste, piazza Giovanni XXIII, Paolo VI.

Presterà servizio il Corpo Bandistico Sicilia in Musica.