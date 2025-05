Caltanissetta. Comitato provinciale Unicef ha Celebrato la Giornata Internazionale del Diritto al Gioco a Villa Amedeo

CALTANISSETTA. Ogni bambino ha diritto a giocare. Non è solo una frase ad effetto, ma un principio sancito dall’art. 31 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. E l’UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia – da oltre 75 anni lavora in tutto il mondo per rendere concreti i diritti di ogni bambina e ogni bambino: dalla salute all’istruzione, dalla protezione alla libertà di essere, crescere, imparare e… giocare.

Il gioco è un diritto fondamentale che contribuisce allo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini. Dove c’è gioco, c’è relazione. Dove c’è gioco, c’è crescita. E proprio per ribadire questo valore, ogni 28 maggio si celebra la Giornata Internazionale del Diritto al Gioco, con centinaia di eventi promossi in tutto il mondo.

Anche Caltanissetta ha risposto all’appello, con una coloratissima giornata di festa all’interno dell’iniziativa nazionale UNICEF “Cento Luoghi per Giocare”. L’evento, organizzato dal Comitato Provinciale UNICEF, si è svolto a Villa Amedeo, trasformata per l’occasione in un grande parco del diritto e della fantasia.

Protagonisti della giornata: i bambini e i ragazzi, accompagnati da operatori, famiglie, volontari e insegnanti. Presente anche il CIRS – Centro di Formazione Professionale di Caltanissetta, che ha partecipato attivamente all’iniziativa, collaborando nella realizzazione di attività ludico-educative e offrendo il proprio contributo nella gestione dei laboratori.

Colori, risate, movimento e inclusione sono stati gli ingredienti di una giornata pensata per valorizzare l’infanzia, l’incontro e la cittadinanza attiva. I giochi con il paracadute arcobaleno, le attività motorie, i laboratori creativi e i momenti di condivisione hanno dato vita a uno spazio dove il diritto al gioco è diventato reale, tangibile, visibile.

«Il diritto al gioco non è un’aggiunta, ma parte integrante della dignità di ogni bambino» – ha dichiarato la presidente di UNICEF Caltanissetta in occasione della giornata. «Ringraziamo realtà come il CIRS che, con il loro impegno, aiutano a trasformare le parole in azioni concrete. Dove c’è gioco, c’è futuro.»

L’impegno dell’UNICEF continua ogni giorno, in ogni parte del mondo, per assicurare ai bambini ciò che spetta loro per diritto. Eventi come questo ricordano a tutti noi – adulti, educatori, istituzioni – che la protezione dell’infanzia passa anche dal gioco, dalla libertà e dalla possibilità di essere semplicemente bambini.