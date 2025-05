Affitti brevi: TAR annulla divieto del Viminale sul self check-in. Confcommercio Ascom Gela: “Sentenza che tutela innovazione, imprese e turismo locale”

Confcommercio Ascom Gela accoglie con grande soddisfazione la recente decisione del TAR del Lazio che ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno con cui si vietava il self check-in per le strutture ricettive extralberghiere, quali case vacanze, bed & breakfast e affitti brevi.

La sentenza, nata dal ricorso promosso da AIGAB – Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, con il supporto di Confedilizia, ribadisce che una circolare amministrativa non può imporre restrizioni non previste da norme di legge.

Il TAR ha dunque ritenuto illegittimo il divieto di check-in automatizzato, riaffermando la possibilità, per gli operatori del settore, di utilizzare sistemi digitali (smart lock, cassette di sicurezza, codici, app) per la gestione dell’accoglienza, nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal portale Alloggiati Web della Polizia di Stato.

“La decisione del TAR – dichiara il presidente di Confcommercio Ascom Gela – rappresenta un punto di svolta per tantissimi operatori locali che da anni investono nell’ospitalità extralberghiera. Il self check-in non solo è compatibile con la normativa vigente, ma è anche uno strumento utile a garantire sicurezza, tracciabilità e flessibilità nell’accoglienza turistica.”



Confcommercio Ascom Gela sottolinea che il comparto degli affitti brevi sta vivendo una fase di espansione anche nel territorio gelese, contribuendo all’economia locale e alla diversificazione dell’offerta turistica. Imporre restrizioni non motivate – come il divieto di self check-in – avrebbe colpito in modo sproporzionato microimprese, famiglie e giovani imprenditori che operano nel settore.

“La digitalizzazione dell’accoglienza non è una scorciatoia – prosegue il presidente – ma una risposta concreta alle esigenze del viaggiatore moderno, alle dinamiche del turismo post-pandemico e alla necessità di garantire accessibilità e automazione anche in territori periferici o in bassa stagionalità.”

Confcommercio Ascom Gela invita tutti gli operatori a informarsi sulle corrette modalità di gestione delle presenze e ribadisce la propria disponibilità a fornire assistenza legale, consulenza normativa e supporto tecnico su questi aspetti, anche in vista dell’ormai prossima stagione estiva.

Per ulteriori informazioni o richieste di approfondimento è possibile contattare la segreteria dell’Associazione ai consueti recapiti.

Dott Ing Francesco TRAINITO

Presidente Confcommercio Ascom Gela