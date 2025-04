Meloni, messaggio a congresso Lega: “Nostra compattezza rende l’Italia centrale nel mondo”

(Adnkronos) – Anche Giorgia Meloni interviene oggi, 6 aprile, al congresso della Lega. “Ci tenevo, seppure brevemente, a portare il mio saluto – afferma in un videomessaggio – . È un momento importante, chiaramente, per qualsiasi partito. In termini di organizzazione e scrittura delle mozioni congressuali, di preparazione dei documenti, con l’involgimento dei militari, un Congresso non è mai una perdita di tempo. È sempre un grande esercizio di democrazia e ciò che rafforza e rende un partito vivo, vitale, dinamico”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato al congresso federale della Lega in corso a Firenze. “Celebrare un Congresso mentre si è al governo – ha aggiunto Meloni – vuol dire che le responsabilità istituzionali non ci hanno distratto dall’ascolto dei nostri elettori, della gente, dei territori non ci hanno allontanato da chi ci sostiene, da chi ci dà la forza di proseguire in questo cammino un cammino che è entusiasmante, nella sua difficoltà, ha tratti fisicamente molto impegnativo che però ci ha permesso di entrare pochi giorni fa nella lista dei 5 governi più durabili della storia repubblicana e, fatto ancora più importante, dopo due anni e mezzo di governo noi possiamo ancora contare sul consenso della maggioranza degli italiani”. “La nostra coesione, la nostra compattezza – ha proseguito la premier – ci hanno dato la forza di costruire una visione di sviluppo per l’Italia, di restituirle quella centralità internazionale che per troppi anni le è stata negata, di mettere in cantiere le grandi riforme che la nazione aspetta da decenni”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)