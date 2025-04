Caltanissetta. Sud chiama Nord: “La dignità dei cittadini non si usa come foglio di copertura politica”

Sud chiama Nord di Caltanissetta interviene attraverso una nota firmata dalla sua Coordinatrice cittadina Noemi Passaro, in merito “alle recenti dichiarazioni pubbliche di un movimento politico locale”, esprimendo il proprio punto di vista e ritenendo che tali dichiarazioni “rappresentino più una strategia di posizionamento che un reale atto di amore verso la città.”

“A CU CI CRIDI?” NUOVO AMORE PER CALTANISSETTA… O NUOVO POSTO IN GIUNTA?

Apprendiamo con grande commozione l’ultima dichiarazione pubblica di un noto movimento politico cittadino, che scopre all’improvviso di avere a cuore le sorti di Caltanissetta. Con un tono che pare uscito da una fiction di Rai 1, il movimento ci racconta che – per il bene comune – ha deciso di mettere da parte le dinamiche interne al Comune. Una scelta così altruista che quasi ci fa dimenticare che, guarda caso, si inizia a parlare di nuovi ingressi in Giunta. Con toni enfatici e parole d’oro, viene dichiarato l’amore incondizionato per “la vita e le sorti amministrative della città di Caltanissetta”. Ci dicono che l’orgoglio nisseno ha prevalso. E noi rispondiamo: peccato che questo orgoglio abbia il sapore di una delega assegnata in Giunta. Altro che “dinamiche interne da superare”… qui si parla di strategie da manuale per preparare il terreno all’annuncio di un ingresso istituzionale. Perché sì, signore e signori, dietro certi comunicati dal cuore infranto si nasconde spesso un posto al sole. Anzi, al sole di Palazzo del Carmine. I cittadini non sono ingenui. E sanno bene che dietro certi slanci “civici” si nascondono calcoli politici precisi, con l’obiettivo – nemmeno troppo velato – di entrare in Giunta per “dare un contributo”. Il contributo… alla propria carriera. Per carità, nessuno scandalo: la politica è anche ambizione. Ma smettiamola di chiamarla “scelta di responsabilità”. Diciamola com’è: una scelta di opportunità. 2 Nel frattempo, la città affonda nei soliti problemi: strade disastrate, verde pubblico in degrado, servizi lenti, giovani che scappano, commercio in agonia. E la risposta qual è? “Ritorniamo alla politica vera”… magari dalla poltrona giusta. La verità è una sola: quando l’amore per la città arriva insieme alla possibilità di una poltrona, non è passione… è opportunismo travestito da patriottismo. Caltanissetta merita trasparenza, non manovre di palazzo. A tutti coloro che hanno ancora voglia di crederci, ricordiamo che Caltanissetta non è una pedina, e i nisseni non meritano l’ennesima commedia dove si fa finta di salvare la città per sedersi alla tavola del potere. La dignità dei cittadini non si usa come foglio di copertura politica”

Noemi Passaro Coordinatrice cittadina – Sud chiama Nord