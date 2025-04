Caltanissetta. Sinistra Italiana: “Il sostegno di Orgoglio Nisseno a Tesauro rischia di compromettere la credibilità dell’opposizione”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato della Sinistra Italiana di Caltanissetta in merito alla decisione dei consiglieri di Orgoglio Nisseno di sostenere la candidatura di Walter Tesauro alle prossime elezioni provinciali.

“Il Circolo di Sinistra Italiana Enrichetta Casanova Infuso di Caltanissetta esprime sconcerto e ferma condanna per la decisione dei consiglieri comunali di “Orgoglio Nisseno” di sostenere la candidatura del sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro (Forza Italia), per l’elezione del nuovo consiglio provinciale.

Tale scelta, che di fatto si configura come un’apertura diretta alla maggioranza di centrodestra che governa la città, è grave per almeno due motivi fondamentali. In primo luogo, i consiglieri in questione siedono formalmente tra i banchi dell’opposizione, ruolo che richiede coerenza politica, chiarezza di posizionamento e responsabilità verso il mandato elettorale ricevuto. Il loro appoggio al candidato sindaco, espressione della destra cittadina, rischia di compromettere irreparabilmente la credibilità e l’efficacia dell’opposizione, generando confusione e disillusione tra i cittadini.

In secondo luogo, questi consiglieri sono stati eletti all’interno di una coalizione civica trasversale, che includeva forze di destra ma anche – e soprattutto – esponenti di centrosinistra. Hanno condiviso un percorso con l’avvocata Petitto, candidata sindaca, oggi consigliera comunale e punto di riferimento per una visione alternativa della città. Rompere unilateralmente questo patto politico, e virare verso il sostegno a un esponente di Forza Italia, significa non solo umiliare l’elettorato che ha creduto in tale progetto alternativo, ma svuotare di senso il concetto stesso di opposizione.

Il nostro Circolo si oppone con forza a ogni forma di ambiguità e trasformismo politico, che considera nocive per il tessuto democratico e per la fiducia dei cittadini nella rappresentanza. Chiediamo all’opposizione trasparenza e coerenza e un’assunzione di responsabilità pubblica da parte di chi ha scelto di sedere nei banchi dell’opposizione per contrastare, e non sostenere, l’attuale amministrazione di destra. Caltanissetta ha bisogno di un’opposizione forte, credibile, coerente nei valori e nei comportamenti. Il tempo delle ambiguità è finito”.

Il Segretario del Circolo di Sinistra Italiana Enrichetta Casanova Infuso

Andrea Salvatore Alcamisi