Caltanissetta. Il consigliere Turturici su ricostruzione ponte San Giuliano: “ANAS ha fatto la sua parte, ora tocca alla politica garantire che i fondi vengano stanziati senza ulteriori ritardi”

Il consigliere comunale di Caltanissetta, Armando Turturici, interviene in merito all’audizione della II Commissione Urbanistica con i vertici Anas circa la ricostruzione del Ponte San Giuliano.

“A seguito dell’audizione da me richiesta in Seconda Commissione Consiliare “Urbanistica”, in data 6 marzo, con i vertici ANAS, esprimo grande soddisfazione per gli impegni assunti dai vertici di ANAS, in particolare dall’ingegnere Raffaele Celia, Commissario Straordinario del raddoppio della SS 640 e Direttore della Struttura Territoriale Sicilia, e dall’ingegnere Bruccoleri. Durante l’audizione è emerso chiaramente che il progetto esecutivo per la ricostruzione del ponte San Giuliano è pronto, che tutti i pareri necessari sono stati ottenuti e l’intervento è stato inserito nel contratto di programma ANAS-MIT per un valore di circa 72 milioni di euro.

Adesso, l’unico ostacolo rimasto è il finanziamento: senza questo passaggio, la città di Caltanissetta rischia di restare ancora priva di un’infrastruttura strategica. È quindi fondamentale che tutte le istituzioni locali facciano sentire la propria voce. Per questo chiedo al Sindaco di Caltanissetta di esercitare tutte le pressioni possibili nei confronti del Governo nazionale affinché vengano sbloccate le risorse necessarie nel più breve tempo possibile. Il ponte San Giuliano è un’infrastruttura essenziale per la viabilità e l’economia della nostra città. ANAS ha già fatto la sua parte portando avanti la progettazione e ottenendo tutte le autorizzazioni. Ora tocca alla politica garantire che i fondi vengano stanziati senza ulteriori ritardi.

Il mio gruppo politico “Futura – Costruiamo insieme la città” sarà attivo per esercitare tutte le forme di azione politica utili a raggiungere questo obiettivo. Ritengo che questa battaglia debba superare ogni divisione: mi auguro che tutte le forze politiche e i cittadini possano remare nella stessa direzione per portare a casa questo importantissimo risultato. Noi saremo vigili e monitoreremo le attività del sindaco, e tra 6 mesi, con apposita interrogazione, verificherò quanto sarà fatto. Se sarà necessario andremo direttamente a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a pretendere ciò che spetta alla città di Caltanissetta.