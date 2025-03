Blue economy, Musumeci: “Vitale per l’Italia, UE non guardi solo al nord”

“La Blue economy è vitale per l’Italia, l’Unione europea non guardi solo al Nord”. E’ quanto dice, in una intervista al Secolo XIX il ministro della Protezione civile e del Mare Nello Musumeci. Che chiede a Bruxelles “una seria politica di sostegno, non tasse inique”. Tiene a sottolineare subito che il Mediterraneo “rimane un bacino strategico per i traffici marittimi internazionali- spiega -Ricordiamo che più del 20 per cento della movimentazione delle merci sul pianeta attraversa il Mediterraneo”. “Certo, di recente abbiamo compreso che gli spazi di navigazione non sempre sono liberi e disponibili. E ricorda “l’area del Canale di Suez, con gli attacchi terroristici degli Houthi”. “Impone una scelta strategica quanto più unitaria che coinvolga non solo l’Italia e tutti i paesi dell’Ue ma anche gli Stati del vicino e medio Oriente che da qualche tempo guardano all’Occidente in termini di dialoghi e di cooperazione economica”. Il ministro sottolinea, poi, che “la riforma dei porti è uno degli obiettivi del governo Meloni. E si sta lavorando per raggiungerlo”. E ribadisce: “Se si considera che da 30 anni non esisteva in Italia una politica unitaria per il mare, credo che il governo Meloni con l’incarico specifico a un ministro abbia fatto il primo significativo passo avanti. Da struttura di missione siamo passati a dipartimento, da ministro senza portafoglio l’obiettivo è passare a un ministero con poteri gestionali. Probabile che accadrà nella prossima legislatura”. Nel corso dell’intervista al Secolo XIX il ministro Musumeci ha poi spiegato che l’Italia “deve conquistare il dominio subacqueo: le ricadute economiche sono importanti”. E che “l’offshore deve fare i conti con un ambientalismo integralista e a volte irragionevole”.