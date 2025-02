Villalba. consegnati lavori impianto videosorveglianza

VILLALBA, Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza all’interno del territorio del Comune di Villalba alla ditta esecutrice EXPLORER INFORMATCA s.r.l. che si è aggiudicata l’appalto per l’esecuzione del progetto. I lavori, il cui inizio è previsto in tempi brevi, dovrebbero concludersi entro il prossimo giugno. Il progetto consentirà di fornire agli operatori delle Forze dell’Ordine la supervisione sullo stato del territorio e dunque garantire un controllo effettivo attraverso le riprese live in alta definizione che permetteranno di disporre di immagini utili per gli scopi della sicurezza pubblica. Le telecamere dedicate al telecontrollo saranno collocate in alcune aree strategiche del territorio Comunale. Nello specifico sono state individuate 17 aree da monitorare tra cui i varchi di accesso al paese, alcuni incroci critici, l’ingresso delle scuole, il cimitero, il campo sportivo, la piattaforma ecologica, la stazione dei carabinieri, il municipio. E’ prevista inoltre l’installazione di una piattaforma di gestione software che permetterà di raccogliere tutte le informazioni elaborate e trasmesse dalle telecamere intelligenti di lettura targhe e memorizzare tutti i transiti dei veicoli in un data-base standard con la possibilità di individuare, ad esempio, i veicoli rubati. “Si tratta di un progetto di fondamentale importanza per il nostro territorio e per la comunità villalbese” commenta il Sindaco Maria Paola Immordino “Questo impianto ci permetterà di effettuare un controllo costante all’interno del paese nella speranza che questo possa fungere anche come misura di prevenzione da atti vandalici. La sicurezza dei cittadini deve sempre essere la priorità”.