Uildim Mussomeli: match point: formazione per un’assistenza qualificata alle persone con malattie neuromuscolari

MUSSOMELI Il locale presidente UILDIM, Giuseppe Carapezza, informa che rimangono ultimi giorni per candidarsi ai corsi di formazione Match Point rivolti a OSS, ASA e operatori socio-assistenziali. Il programma, promosso, appunto, dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e Parent Project aps, partirà il 17 febbraio e ha l’obiettivo di colmare il divario formativo nelle malattie neuromuscolari, garantendo maggiore autonomia e inclusione sociale per le persone con disabilità. I corsi, completamente gratuiti, prevedono 30 ore di formazione teorica online e 10 ore di pratica in presenza, con sessioni a Milano, Roma e Bari. L’obiettivo è fornire competenze specifiche per supportare adeguatamente le persone con distrofie muscolari e altre malattie neuromuscolari, garantendo un approccio empatico e centrato sulla persona. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e offre anche opportunità di crescita professionale per gli operatori del settore, nonché un accesso privilegiato a una piattaforma per il matching tra domanda e offerta di assistenti personali. Per iscrizioni e maggiori informazioni: www.parentproject.it/fai-centro-con-match-po