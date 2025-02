Premiati a Palermo studenti del “Virgilio” di Mussomeli. Compiacimento della scuola

MUSSOMELI .. Lo scorso venerdì presso il Complesso Sant’Antonino dell’Università degli Studi di Palermo si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso “Lo diremo in tutte le lingue: neanche con un fiore” indetto dall’USR Sicilia in collaborazione con il Centro Linguistico d’Ateneo, in occasione della Giornata Europea delle Lingue contro la violenza sulle donne e rivolto a tutti gli Istituti Scolastici di secondo grado della Sicilia. Gli studenti della classe III A del Liceo Linguistico dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Virgilio” di Mussomeli hanno ricevuto il premio “Neanche con un Fiore. Sezione poesia” con il progetto “Nel nome di Lei”, incentrato sulla celebrazione della donna nella sua interezza, esplorando sia la sua forza innata che la vulnerabilità imposta dalle ingiustizie attraverso due componimenti poetici redatti in lingua italiana e spagnola. Da una parte, la poesia “Riflesso di donna – Reflejo de mujer” descrive la bellezza e la dignità del mondo femminile; dall’altra, la poesia “Il canto delle anime ferite – El canto de las almas heridas“ ci ricorda la violenza che tante donne subiscono, spesso nel silenzio. Due prospettive unite nel nome di tutte coloro che, con coraggio, portano avanti la loro storia, nonostante le ferite. Gli alunni vincitori, guidati dalla prof.ssa Floriana Peritore, sono: Elisa Genco, Marika Li Puma, Yebrail Raimondi, Mariarita Vullo. Come dichiarato durante la cerimonia di premiazione dalla Prorettrice all’ Inclusione, Pari Opportunità e Politiche di Genere, Dott.ssa Beatrice Pasciuta, le loro poesie in lingua spagnola hanno permesso di stimolare la riflessione e sensibilizzare il pubblico su una problematica tanto urgente come quella della violenza sulle donne. Il loro impegno nel promuovere la consapevolezza attraverso la poesia ha dimostrato un desiderio tangibile di stimolare la riflessione collettiva. La loro partecipazione attiva nella sensibilizzazione sulla tematica attraverso la poesia e un uso consapevole della lingua spagnola è un esempio luminoso del modo in cui l’arte può essere una forza motivante per il cambiamento sociale. È motivo di orgoglio per gli studenti del “Virgilio” ottenere questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo, dando prova della loro sensibilità e della loro conoscenza delle lingue straniere. Il premio riconosciuto permetterà agli alunni vincitori di frequentare un corso di lingua straniera organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, volto al consolidamento delle competenze linguistiche.