Mussomeli, nuova deputazione al circolo Trabia Emiliani-Giudici

MUSSOMELI – Cambio di guardia, nella consueta alternanza del sodalizio, della dirigenza del Circolo di Cultura più antico di Mussomeli che trae la sua origine nel 1892: il Circolo Trabia – Emiliani Giudici. A fine Gennaio, è stata eletta la nuova presidentessa Sonja Barba, che subentra al presidente uscente, Calogero Mistretta. Locali prestigiosi quelli del suddetto circolo, nell’antico Palazzo, offerti gratuitamente dal principe Trabia in persona e poi ristrutturati secondo le esigenze dei soci, una volta che il Circolo ne diventa proprietario allorquando i Principi Lanza di Trabia, negli anni ’50 abbandonano il paese. Un circolo che vanta di aver sede nella centrale piazza Roma e che in tutti questi anni, grazie all’ottimo lavoro svolto dalle precedenti deputazioni, ha cercato di adeguarsi e stare al passo con i tempi. Questa la nuova deputazione che darà continuità e nuovo slancio alle attività dello storico circolo: Sonja Barba (Presidentessa), Mariella Messina (Vicepresidentessa), Onofrio Messina (Tesoriere), Gianni Geraci (Segretario), Vincenzo Profita (Responsabile della comunicazione). Sonja Barba afferma di essere onorata per aver ricevuto questo importante incarico e grata per la fiducia in lei riposta. Già al lavoro, insieme alla neo squadra, per la realizzazione di un calendario di eventi volti ad accogliere anche nuovi soci, dando lustro e valorizzando il Circolo culturale più antico del paese.