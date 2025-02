Mussomeli, fiori in Via della Vittoria per ricordare le vittime dei “Fatti dell’acqua”

MUSSOMELI – Nel 71° anniversario dei “Fatti dell’acqua” avvenuti il 17 febbraio 1954, con una silenziosa cerimonia semplice, la sezione ANPI di Mussomeli, attraverso il suo presidente Mario Difrancesco, ha deposto dei fiori sul muro della Via della Vittoria, accanto alla targa commemorativa in memoria delle vittime di quella tragica giornata: Vincenza Messina, Onofria Pellitteri, Giuseppina Valenza, Giuseppe Cappalonga; “ Ogni anno non manchiamo mai di ricordare come un avvenimento tanto lontano nel tempo possa ancora rappresentare un’occasione di riflessione sentita. La protesta per il mancato godimento di un diritto fondamentale – ha sottolineato Mario Difrancesco – è uno strumento prezioso che rende pieno il significato di cittadinanza. Ora come allora, la lezione da custodire è quella di essere, tutte e tutti, sentinelle della democrazia e persone attivamente coinvolte nella vita di comunità”. “ Non servono grossi sforzi – ha concluso – per comprendere che, anche e soprattutto oggi, in molteplici contesti – non per forza lontani da noi – il riconoscimento dei diritti non segue un processo pacifico e lineare. Il desiderio di giustizia di quegli attimi è lo stesso che deve popolare il nostro animo ogni qual volta percepiamo che un diritto – nostro o altrui – è negato”.