Mussomeli, dal “Carmelo” a “Sant’Enrico” in processione col Santissimo: sole e freddo

MUSSOMELI – Ieri mattina due comunità parrocchiali sono state impegnate, al Carmelo (parrocchiani ed omonima confraternita), per la conclusione delle Quarantore con la celebrazione della Messa ed omelia del parroco Padre Rosario Castiglione. Anche i parrocchiani di S. Enrico con la confraternita Maria SS. delle Vanelle , dopo la celebrazione del parroco Padre Francesco Mancuso, si sono recati presso la chiesa carmelitana per formare un’unica processione eucaristica per il prosieguo delle Quarantore nella chiesa di turno. E’ stata una giornata domenicale con freddo. La mattinata, anche nuvolosa, metteva in forse lo svolgimento della processione, ma, poi, come da tradizione, intorno a mezzogiorno, la schiarita e il sole hanno favorito la lunga e partecipata. processione, accompagnata dalla Filarmonica diretta dal prof. Vincenzo Barcellona. Ancora poco più di due settimane e il periodo delle quarantore cederà il posto a quello quaresimale.