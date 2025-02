Mussomeli, Carnevale 2025. Pro Loco:”Insieme per un sano divertimento”

MUSSOMELI – “Maschere e dolori senza dipendenze e dolori: Vivi un carnevale sano” così la Pro Loco di Mussomeli ha chiamato a raccolta tutti, giovani, bimbi, ragazzi e adulti per partecipare alle quattro giornate di spensieratezza e di sano divertimento, in occasione del carnevale 2025, Il programma prevede per sabato 1 marzo e martedì 4 marzo alle ore 19 il raduno maschere e carri in piazzale Mongibello con la partenza e il giro del paese alle ore 19,30 per poi radunarsi alle ore 23 in Piazza della Repubblica dove è previsto Disco DJ SET. La domenica, invece, il raduno maschere e carri è anticipato di un’ora ed esattamente alle 18,00 con partenza ed il giro del paese alle 18,30. La serata, poi, prevede il raduno in Piazza della Repubblica ed il Dico DJ SET. Il lunedì, 3 marzo, l’appuntamento è nella Palestra comunale “Calogero Tulumello” di Via Madonna di Fatima alle ore 17,30 fino alle 20,00 Bimbi in maschera – Teatro di marionette a cura di Fantaboschio di Caltanissetta (bolle di sapone – palloncini – giochi di luce). Sono diversi i carri in sfilata: quello dell’Amministrazione e Pro Loco “Il pirata dei Caraibi”, il carro del gruppo Giovani “I crediti d’imposta” Squid Game, il Gruppo Maschere della Parrocchia della Trasfigurazione, il carro della parrocchia di Cristo Re “Joker Foue A Deux” e il Gruppo in maschera (case a 1 euro).