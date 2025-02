Mussomeli, Assemblea Fratres e premiazione donatori. Presente l’assistente spirituale della Fratres regionale

MUSSOMELI – In occasione dell’Annuale Assemblea della Fratres, unitamente ai volontari della Misericordia, nella mattinata di domenica scorsa, al “Carmelo”, hanno partecipato alla Messa del Donatore, celebrata da Padre Rosario Castiglione. Nel pomeriggio, ci sono stati i lavori assembleari con la trattazione e l’approvazione dei punti previsti nell’ordine del giorno. Si sono alternati, durante la riunione, il presidente Vincenzo Sorce che ha illustrato l’attività svolta e il segretario Marilena Pastorello quella da svolgere nell’anno in corso; l’amministratore Enzo Munì si è soffermato sull’aspetto contabile ed il capogruppo Calogero Genco ha coordinato e curato la premiazione dei donatori con 10, 25 e 50 donazioni. Questi i 4 donatori con 50 donazioni: Gabriella Maria Genco, Mario Leonardo Militello, Pietro Pasquale Genco, Sebastiano Zaffuto. E’ seguita la premiazione dei 15 donatori con 25 donazioni nelle persone di Manuela Amico, Giuseppe Costanza, Lina Costanzo, Salvatore Genovese, Giuseppe La Tona, Giovanni Li Candri, Massimo Lo Muzzo, Salvatore Mantio, Silvio Messina, Calogero Militello, Giuseppe Paci, Carmelo Piazza, Enza Riggio, Francesco Ruggieri, Daniel Smedoiu; è stata poi la volta dei 12 donatori con 10 donazioni: Silvana Castiglione, Andrea Cutrona, Danilo Modica, Daniele Zappia, Giuseppe Morreale, Roberto Genco, Gaetano Di Maria, Francesco Mistretta, Giuseppe Mario Vaccaro, Domenico Castiglione, Vincenzo Scannella e Alessandro Misuraca. Da sottolineare che da Palermo è arrivato l’assistente spirituale Fratres regionale Padre Calogero Falcone, che è anche Padre Correttore delle Misericordie siciliane. Durante la riunione ha fatto sentire la sua voce sulla donazione del sangue e sul volontariato passando, poi, la parola all’assistente spirituale della locale Fratres, il diacono don Pierenzo Costanzo. Sono intervenuti brevemente nella discussione anche due giovani medici ed il governatore della Misericordia Vittorio Catania ha sottolineato la perfetta sinergia tra Fratres e Misericordia nell’ambito della solidarietà e del servizio. Al termine, rinfresco per tutti.