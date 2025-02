Incontro alla Pro Loco con cittadini di 10 nazionalità diverse. Sindaco Catania: “Mussomeli, cittadina cosmopolita”

MUSSOMELI – Appuntamento pomeridiano partecipato nella sede della locale Pro Loco di Mussomeli, di cui è presidente Zina Falzone, in piazza della Repubblica, accanto alla Casa Comunale. Presenti oltre ai soci del sodalizio anche il sindaco on. Giuseppe Catania ed il presidente del Consiglio comunale Gianluca Nigrelli. Anche comuni cittadini mussomelesi hanno voluto essere presenti a questo “Caffè internazionale”. C’è stata la gradita presenza di alcuni dei nuovi residenti di Mussomeli, provenienti dall’estero ed esattamente da 10 nazionalità diversei. Infatti sono arrivati dall’Alaska, Ucraina, Spagna, Singapore, Argentina, Germania, Australia, Belgio, Guatemala e Cile. Alcuni hanno riferito che a Mussomeli loro si sentono “a casa” e che l’accoglienza ricevuta è stata molto calorosa ed apprezzata.. L’incontro è iniziato con i saluti di benvenuto della Presidente Zina Falzone, avvalendosi della presenza di interpreti, Rosalia e Maria Chiara, fra l’altro socie della Proloco, che hanno utilizzato la lingua inglese per facilitarne ai convenuti presenti stranieri la comprensione. Anche il sindaco on. Catania ha fatto sentire la sua voce. Barbara Märkl, proveniente dall’Australia, e Monica, proveniente dalla Spagna, hanno preso parola per agevolare i dialoghi fra le parti. E’ stata presentata la struttura Pro Loco con le sue attività svolte nel territorio. E’seguita, a giro, la presentazione di tutti i presenti, accompagnati da applausi, sorrisi e compiacimenti. Alla fine, caffè e torte fatte in casa e le tradizionali “chiacchiere” di carnevale, dandosi appuntamento per altri incontri successivi. Sono stati ringraziati Itan, Shawna, Valeria, Monica, Thaira, Alessandra, Barbara, Gaspare, Marilena, Miguel, Marixa e Ruth.“Qualche anno fa – ha commentato il primo cittadino Giuseppe Catania – sarebbe stato impensabile immaginare Mussomeli come una cittadina cosmopolita, ma oggi stiamo assistendo alla nascita di una comunità sempre più internazionale”. Ed in effetti, l’atmosfera creatasi nell’incontro di ieri pomeriggio, sabato 8 febbraio 2025 nella sede della Pro Loco, ha scatenato il desiderio e tanta voglia di conoscersi. Insomma, chiama ed accoglie.