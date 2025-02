“Fratres” Mussomeli convocata assemblea annuale donatori. Invito ai giovani a donare sangue

MUSSOMELI – Convocata dal presidente Vincenzo Sorce per il 23 febbraio 2025 al Chichibio alle ore 19 l’assemblea dei Donatori di sangue Fratres per l’esame e l’approvazione del bilancio e delle relazioni relativi all’esercizio 2024. Il sodalizio informa anche che nella mattinata, alle ore 11,30 presso la Parrocchia del Carmelo è prevista la celebrazione della Messa del Donatore. Intanto, va ricordato che continua senza sosta l’attività benefica del sodalizio e che registra una presenza ultra quarantennale sul territorio, grazie alla generosità dei donatori che si sono dimostrati sempre disponibili ad ogni chiamata per il prelievo. Il sodalizio ricorda anche che si può donare sangue fino a 65 anni. e pertanto occorre sensibilizzare e cercare nuovi donatori che diano la loro disponibilità al dono. Intanto, in occasione della festa di San Valentino (festa dell’Amore e del dono), la dirigenza “Fratres” ha promosso una iniziativa per sensibilizzare i giovani, compresi dai 18 ai 30 anni, alla donazione del sangue, per tutto il mese di febbraio, omaggiandoli di un buono pizza.