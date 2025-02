Da Regione Siciliana Fondi per circa 895 mila euro destinati alle scuole di Mussomeli

MUSSOMELI – Nuovi fondi per le quattro scuole di Mussomeli: Gli interventi previsti riguardano la Scuola Elementare Direzione Madonna di Fatima A: potenziamento delle palestre e degli spazi sportivi esterni con un finanziamento di 263.530,28 euro; Istituto Comprensivo Statale “Paolo Emiliani Giudici” – Plesso “Sac. G. Messina” A: costruzione di una palestra annessa all’edificio scolastico di via Pola, per un totale di 331.281,01 euro; Istituto Comprensivo Statale “Paolo Emiliani Giudici” – Plesso P. Pino Puglisi C: lavori di sistemazione del piazzale e del muro di cinta per migliorare l’accessibilità e l’attrattività del plesso scolastico di viale Peppe Sorce, per una somma di 149.977,25 euro; 1° Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci – Scuola secondaria di primo grado C: interventi di sistemazione del piazzale e della strada di uscita, con un investimento di 149.967,40 euro. Va sottolineato che questi progetti vanno ad aggiungersi ai circa 7 milioni di euro già finanziati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per i quali sono già in fase di predisposizione gli atti di gara. Il Sindaco di Mussomeli, On. Giuseppe Catania, ha dichiarato: “Questi fondi sono fondamentali non solo per migliorare la qualità dell’ambiente scolastico, ma anche per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, creando nuove opportunità per i nostri giovani. Investire nella scuola significa investire nel futuro di tutta la comunità”