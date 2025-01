Sala, Salvini “L’importante era il risultato, Italia oggi conta di più”

ROMA (ITALPRESS) – La liberazione di Cecilia Sala “è frutto del lavoro silenzioso di tanti: penso agli uomini dei servizi segreti, alle donne e agli uomini della diplomazia. L’importante era il risultato. Sicuramente l’Italia oggi, al di là dei partiti, conta di più rispetto a quanto non contavamo qualche tempo fa: questo mi sembra evidente”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e in onda questa sera su Rete4. “Almeno su questo la politica non dovrebbe dividersi, ma dovrebbe dire grazie perchè è tornata a casa un’italiana e c’è da festeggiare, se il governo ci ha messo il suo impegno c’è da dire grazie”.

