Morto fotoreporter Ettore D’Aco, i suoi scatti dal ‘Canaro’ agli attentati di mafia

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del fotogiornalismo. Ettore D'Aco è morto la scorsa notte a Zara, in Croazia, dove si era trasferito 23 anni fa e dove lascia la moglie Lucia. D'Aco aveva 82 anni. Ha esercitato la sua professione per decenni al 'Messaggero', andando in pensione nel 2001. Ha lavorato per tutti i settori del giornale, in particolare per la cronaca. Seguì anche il caso del "Canaro" della Magliana, guadagnandosi per le sue fattezze l'appellativo di fotografo "cinese" del Messaggero. "Compagno di corse a cento all'ora per arrivare primi e conquistare tu gli scatti migliori e io qualche notizia in più degli altri", lo ricorda su Fb il cronista Stefano Sofi. Era di turno anche la notte degli attentati della mafia al Velabro e a San Giovanni: fu il primo a giungere sul posto. I funerali si terranno mercoledì nella chiesa del cimitero di Zara, dove era diventato anche esponente del comitato degli italiani che vivono nel centro adriatico. A Roma lascia due figli, Milena e Federico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)