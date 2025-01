La Juve torna a vincere, Milan battuto 2-0 allo Stadium

TORINO (ITALPRESS) – Dopo tre pareggi consecutivi, la Juventus è tornata alla vittoria in campionato. Allo Stadium, nella 21esima giornata di campionato, la squadra allenata da Thiago Motta ha sconfitto in casa il Milan per 2-0: i bianconeri non vincevano in casa contro il Diavolo dal novembre 2019. Prima sconfitta per Sergio Conceicao sulla panchina rossonera dopo tre vittorie e un pareggio tra campionato e Supercoppa italiana. Contrariamente a quanto era successo nella soporifera gara di andata, in questo secondo testa a testa di campionato della stagione le emozioni non sono mancate. Un primo tempo con continui capovolgimenti di fronte ha regalato spettacolo e occasioni da gol. Nei primi 45 minuti la squadra di casa è stata più propositiva con occasioni sopra la traversa di Mbangula e Koopmeiners oltre a un destro non colpito bene da Yildiz al 35′ che ha trovato la risposta di Maignan. Le occasioni più ghiotte della prima frazione sono state però di marca rossonera: al 18′ una conclusione di Reijnders all’altezza del dischetto del rigore ha trovato lo sbarramento di Locatelli, mentre al 26′ Di Gregorio ha effettuato una grande respinta su Leao ed Hernandez ci ha provato due volte trovando ancora l’opposizione del muro difensivo juventino. All’8′ del secondo tempo è stato Maignan l’assoluto protagonista capace di salvare la porta milanista due volte in pochi secondi, prima su un diagonale di destro di Weah e poi su una conclusione a botta sicura di Koopmeiners. Il portiere francese del Milan non è invece riuscito a far nulla al 14′ sul destro di Mbangula sporcato dal tocco decisivo di Emerson Royal che lo ha messo fuori causa regalando il vantaggio ai padroni di casa. Uno-due micidiale della Juventus che cinque minuti più tardi ha raddoppiato con Weah, servito da Thuram, bravo a puntare Tomori e con un sinistro in diagonale a battere l’estremo difensore ospite. Un gol arrivato a 25 anni dalla doppietta messa a segno da papà George contro la Juventus a Torino. Conceicao prova ancora una volta a ribaltarla con i cambi ma a differenza di quanto successo in Arabia Saudita, i bianconeri non si fanno più riprendere e tornano a respirare aria di Champions.

