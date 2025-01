Inzaghi “Entrare tra le prime 8 l’obiettivo dell’Inter”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Abbiamo studiato il Monaco, è una squadra di qualità con ottimi giocatori offensivi, dobbiamo fare una grande partita, abbiamo fatto bene in queste prime 7 gare di Champions, ma vogliamo chiudere il discorso qualificazione tra le prime 8 già domani, sappiamo che dobbiamo fare ancora questo passo importante”. In queste parole, ai microfoni di Sky Sport, tutta la carica e la concentrazione di Simone Inzaghi alla vigilia del match casalingo contro il Monaco, valido per l’ultima della prima fase di Champions League. Il tecnico dell’Inter parla anche di alcuni singoli, partendo dalle condizioni di Taremi. “Aveva un piccolo problemino dovuto alla partita di Lecce, si è allenato in palestra, valuteremo domani mattina, ma ci sono buone speranze che possa essere a disposizione. Per il resto Arnautovic sta bene, ma comunque domani dovrò fare valutazioni in tutti i reparti, abbiamo giocato tante partite e domani ci vorrà la massima attenzione”, ha spiegato Inzaghi che di sicuro dovrà rinunciare ancora a Calhanoglu. “Lui, Acerbi e Correa non ci saranno, vedremo se potremo riavere Calha tra giovedì e venerdì e vedremo se potrà essere disponibile per domenica”, conclude il tecnico nerazzurro concentrato sì sull’ultima sfida del girone unico di Champions contro il Monaco, ma inevitabilmente con un occhio già al derby del 2 febbraio contro il Milan di Conceiçao.

Carico anche Benjamin Pavard. “Ci sarà una bella atmosfera allo stadio, avremo i tifosi dalla nostra parte, loro stanno facendo bene, ma siamo pronti e faremo una grande partita con l’obiettivo di vincere”, dice il difensore francese dell’Inter, abituato alle grandi gare, ma affamato e ambizioso come sempre. “Gioco e giochiamo per vincere tutti i trofei, tutti hanno la mia stessa mentalità, il campionato è molto importante, ma la Champions anche, è un obiettivo per noi e per il club”, ha spiegato l’ex Bayern.

