Bomba d’acqua su Firenze, città allagata

FIRENZE (ITALPRESS) – Una bomba d’acqua si è abbattuta questa mattina su Firenze provocando numerosi allagamenti e mandando in tilt il traffico. Disagi sono stati segnalati nel centro storico, in Oltrarno. Nella zona di Porta Romana l’acqua è fuoriuscita dai tombini. Nella zona di Soffiano strade invase dall’acqua, con allagamenti che si sono registrati anche alle porte di Firenze.

Dal punto di vista del maltempo in Toscana “è stata una mattinata difficile, vengo ora dalla sala della Protezione civile a Novoli, ormai si sta concentrando sull’Alto Mugello, sul Casentino, sulla Valtiberina la nostra principale allerta però la situazione in questo momento sta per fortuna orientandosi in senso positivo. La nottata è stata dura con frane ed allagamenti dall’area di Massa e Carrara alle aree appenniniche. Spero però che non vi siano segnalazioni oltre a quelle che ho potuto avere finora di maggiore gravità. Il sistema ha retto nonostante le precipitazioni abbiano supero i 200 millilitri. Ormai la dimensione della bomba d’acqua sta diventando la criticità, per fortuna abbiamo fatto tanti lavori perché di fronte a questo modo di precipitare dell’acqua piovana reflua in altri tempi avremmo avuto molti più danni”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani a margine di una conferenza stampa svoltasi a Firenze.

(ITALPRESS).