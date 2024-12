Aprilia RSV4 X ex3ma, sold out

(Adnkronos) – La nuova Aprilia RSV4 X ex3ma è una moto da pista, che ancora prima di scendere in circuito, ha già segnato un ambizioso record. I soli 30 esemplari previsti sono andati tutti esauriti. Appena 76 giorni e la nuova Aprilia RSV4 X ex3ma ha fatto registrare il sold out. Circa 80.000 euro per entrare in possesso di una vera e propria superbike dalla raffinata aerodinamica. La velocissima serie speciale del Marchio di Noale era stata presentata in occasione del Gran Premio di MotoGP dell’Emilia-Romagna.

Un’estetica che ricorda, nella colorazione ma anche in diverse soluzioni tecniche, vedi il doppio scarico laterale sovrapposto, la bellissima Aprilia 250 di Max Biaggi del 1994.

Un vero e proprio oggetto del desiderio che conferma ancora una volta, quanto il Brand Aprilia abbia estimatori in tutto il mondo. La X ex3ma rappresenta realmente l’anello di congiunzione tra una moto stradale e una MotoGP. Per la prima volta una moto venduta al pubblico è dotata di un’aerodinamica con effetto suolo. Una tecnologia raffinata, frutto dell’esperienza e del know how che Aprilia ha maturato nelle massime competizioni motoristiche mondiali. Fino ad ora solo la RS-GP 24 vanta simili soluzioni aerodinamiche. La famiglia X si allarga, un progetto che il Marchio di Noale ha lanciato nel 2019 presentando la RSV4 X e la Tuono X e che poi è proseguito nel 2022 con il lancio della RSV4 X Trenta. Si tratta di modelli straordinari, ciascuno caratterizzato da una tecnologia e da prestazioni difficilmente raggiungibili da qualsiasi altra moto in vendita al pubblico. La RSV3 X ex3ma non è solo una moto raffinata dal punto di vista dell’aerodinamica, ma è anche dotata di un propulsore a V, capace di sprigionare una potenza massima che va ben oltre i 200 cavalli. Il tutto a fronte di un peso a secco di circa 165 kg. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)