Anci Sicilia, il 13 novembre webinar su costi energetici ed enti locali: ecco come iscriversi

“Costi energetici e strategie di risparmio per l’efficientamento degli enti locali e fuoriuscita dalla salvaguardia”, questo il titolo del webinar formativo/informativo che si svolgerà il 13 novembre dalle 15 alle 17.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare un vademecum per la fuoriuscita dal mercato di salvaguardia: uno strumento per fornire ai comuni le informazioni necessarie per verificare la correttezza dell’operato di Enel Energia suggerendo anche i possibili rimedi per far valere, in caso di illegittimità, le proprie ragioni.

Durante l’incontro, organizzato dall’ANCI Sicilia, si parlerà delle politiche regionali in materia di energia, delle fonti rinnovabili, degli interventi di efficienza energetica nella Pubblica amministrazione, illustrando anche buone pratiche.

L’iscrizione all’evento può avvenire tramite il link: https://formazione.ancisicilia.it/eventi/costi-energetici-strategie-di-risparmio-per-lefficientamento-degli-enti-locali-e-fuoriuscita-dalla-salvaguardia/ e l’accesso al seminario sarà consentito solo a coloro che hanno ricevuto la mail di conferma.

Per iscriversi, consultare e/o scaricare i documenti allegati utilizzare i seguenti link:

Link iscrizione 13 novembre: https://formazione.ancisicilia.it/eventi/costi-energetici-strategie-di-risparmio-per-lefficientamento-degli-enti-locali-e-fuoriuscita-dalla-salvaguardia/

Programma 13 novembre: https://formazione.ancisicilia.it/wp-content/uploads/2024/11/Programma-Webinar-13-novembre-2024.pdf

Vademecum su procedura di switching-salvaguardia:

https://formazione.ancisicilia.it/wp-content/uploads/2024/11/Vademecum-su-procedura-di-switching-salvaguardia.pdf