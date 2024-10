Tamajo inaugura Seacily: “La nautica è una risorsa strategica”

PALERMO (ITALPRESS) – “La nautica è una risorsa strategica per la nostra isola, non solo per la posizione della Sicilia nel Mediterraneo ma anche per le sue potenzialità di crescita economica. Il porto di Balestrate, grazie agli investimenti nelle infrastrutture, sta diventando sempre di più un punto di riferimento importante per lo sviluppo del turismo marittimo e una risorsa preziosa per l’economia locale». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, intervenendo oggi al convegno inaugurale di Seacily 2024, l’evento dedicato alla nautica in Sicilia che andrà avanti fino a domenica nella Marina di Balestrate, porto turistico del comune in provincia di Palermo.

Nel corso del suo intervento, l’assessore ha sottolineato che eventi come Seacily possono diventare catalizzatori per l’intero comparto: «Questo salone non è solo un’occasione per mostrare le eccellenze della nautica, ma rappresenta anche un’opportunità per creare occupazione e valorizzare le risorse del territorio. Il nostro obiettivo è consolidare la Sicilia come hub internazionale della nautica da diporto. L’impegno del governo regionale – ha concluso Tamajo – è quello di continuare a sostenere gli scali portuali e potenziare questa rete infrastrutturale che consente alle imprese di essere competitive sul mercato globale».

– Foto: ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).