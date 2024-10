Salumi richiamati per rischio listeria e salmonella

(Adnkronos) – "Sospetto rischio microbiologico Listeria monocytogenes". Questo il motivo del richiamo di un lotto di salame a marchio Borgo Dora, il 348304, prodotto dal Salumificio Borgo Dora in uno stabilimento di Torino. Le denominazioni di vendita sono 'Salame Mignon' (scadenza 8 aprile 2025, 90 grammi a pezzo e 720 g a fila) e 'Salame Il Torinetto' (scadenza 7 aprile 2025, 200 g a pezzo e 800 g a fila). L'invito ai consumatori è di restituire il prodotto al punto vendita. Gli avvisi sono pubblicati sul sito del ministero della Salute. "Ritiro precauzionale per possibile presenza di salmonella" è il motivo di un altro avviso relativo al lotto P242420 di 'Friulani salame/soppressa' e 'Friulani salame/soppressa con aglio' (4.500, 600 o 300 g, date di scadenza 18 marzo 2025, 7 gennaio 2025 e 16 gennaio 2025) a marchio Salumi Luigi Vida, prodotti da Maggie in uno stabilimento di Torreano (Udine). Anche in questo caso si raccomanda di restituire il prodotto al punto vendita. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)