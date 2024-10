Operati i tre fratellini sopravvissuti all’incidente sulla Palermo – Sciacca: ora ricoverati in rianimazione

I bambini di 4, 6, e 8 anni, sopravvissuti all’incidente di ieri mattina sulla Palermo-Sciacca sono stati operati e sono tutti ricoverati in rianimazione. I tre bimbi maschi sono figli della coppia di tunisini Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni, morti nello scontro frontale insieme al palermitano di 51 anni, Riccardo Pardi. Moussa viveva da 15 anni a Ribera ed era perfettamente integrato: l’incidente è avvenuto mentre accompagnava moglie e figli al porto dove avrebbero raggiunto la Tunisia per prendere gli ultimi oggetti personali e rientrare in Sicilia per il ricongiungimento di cui avevano avviato le pratiche da 3 mesi. La situazione è più grave per il piccolo che ha subito un delicatissimo intervento in neurologia. “Il quadro è molto critico – dice il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo che ieri ha garantito che la comunità si occuperà del caso dei tre orfani – gli zii dei piccoli sono in costante contatto con i medici. Possiamo solo sperare che la situazione evolva per il meglio”.