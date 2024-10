Manovra, Giorgetti “Ambizione è aiutare chi ha più bisogno”

ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda la possibilità di finanziare la sanità e tutte le misure che abbiamo annunciato, è il frutto del nostro lavoro, dei dati del 2024, che sono giudicati positivamente, magari non in quest’Aula dall’opposizione, ma da tutti gli osservatori economici nazionali e internazionali, e i dati oggettivi – anche oggi quelli dello spread – ci confortano. Abbiamo creato le condizioni di finanza pubblica per poter abbassare le tasse ai redditi medio-bassi. Avevamo detto che lo avremmo fatto, continuiamo a farlo e lo abbiamo reso strutturale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Question Time al Senato.

“Si può contestare qualsiasi cosa a questa manovra, ma non che vada contro i poveri cristi. La manovra che abbiamo fatto l’anno scorso e quella di quest’anno vanno esattamente nella direzione di coloro che percepiscono meno di 35.000 euro di reddito, i lavoratori dipendenti. Si tratta di uno sforzo importante, in una situazione complicata di finanza pubblica”, ha aggiunto.

“Quest’anno abbiamo anche chiesto un contributo significativo a banche e assicurazioni. Devo dire con ironia che l’anno scorso ci contestavate il fatto che abbiamo fatto una tassa sugli extraprofitti e non hanno versato un euro, mentre quest’anno ci dite che versano gli euro, ma non abbiamo fatto la tassa – ha detto Giorgetti rivolgendosi all’opposizione -. Il risultato è che noi abbiamo la disponibilità, grazie alla quale possiamo incrementare il Fondo sanitario nazionale a favore degli interventi nella sanità e rafforzare ulteriormente lo sconto fiscale per i redditi medio-bassi, anche oltre quello che è stato previsto l’anno scorso; si tratta, peraltro, di misura su cui proprio in quest’Aula tantissimi esprimevano dubbi rispetto alla sua natura una tantum. Quanto alle critiche per le quali la manovra reca misure temporanee che non potranno essere replicate, credo che questo Governo abbia dimostrato di averle confermate tutte, anche quelle a favore delle famiglie, delle lavoratrici con due figli, nonostante una letteratura anche giornalistica che in questi giorni ha alimentato tutta una serie di notizie non esattamente corrispondenti al vero”.

“Se si va in profondità nell’analizzare l’intervento che è stato fatto anche in materia di deducibilità delle svalutazioni delle perdite sui crediti, si noterà che tale misura, peraltro, è stata fatta dai Governi di sinistra anche in passato. La nostra ambizione è quella di aiutare chi ha più bisogno. Lo promettiamo e lo facciamo. Sull’evasione non promettiamo, ma lo facciamo. Tutte le contestazioni che abbiamo avuto in merito all’aggiornamento dei dati catastali sono dovute al fatto che vogliamo andare a recuperare l’evasione e non aumentare le rendite catastali a tutti i cittadini che giustamente hanno una casa e hanno fatto il loro dovere. Ritengo che il comportamento del nostro Governo non sia in questo senso meritevole di biasimo, continueremo in questa direzione e credo che i dati ci diano ragione”, ha concluso Giorgetti.

