Lotteria da 1 milione di dollari per Trump, causa contro Elon Musk

(Adnkronos) – Il miliardario Elon Musk è atteso in tribunale a Philadelphia per difendersi dalla causa che mira a frenare le sue donazioni da un milione di dollari a 'fortunati' elettori pro-Trump registrati negli Stati in bilico. Il procuratore capo di Philadelphia, Larry Krasner, ha presentato la causa lunedì scorso, definendo il progetto di Musk "uno schema di lotteria illegale", e il giudice del caso, Anne Marie Coyle, ha specificato che il miliardario è tenuto a comparire in tribunale: "Si ordina che tutte le parti siano presenti all'udienza", le sue parole. Aveva suscitato non poche polemiche l'annuncio di Musk di regalare ogni giorno un milione di dollari a un elettore registrato che firma una petizione indirettamente a favore del tycoon, tanto che già il Dipartimento di Giustizia aveva avvertito della possibile violazione alla legge federale che vieta di pagare le persone per registrarsi al voto. Dallo scorso luglio, il 53enne proprietario di SpaceX e X, nonché l'uomo più ricco del mondo, ha investito i suoi milioni, il suo tempo e la sua notevole influenza per sostenere Donald Trump alle presidenziali del 5 novembre, donando 118 milioni di dollari al suo comitato d'azione politica personale, che raccoglie fondi per le elezioni. Musk è anche apparso sul palco insieme a Trump durante un comizio elettorale in Pennsylvania, uno degli 'swing States' decisivi per la vittoria finale.