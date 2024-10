In Italia cresce ancora l’elettrificazione delle flotte

(Adnkronos) – Nel 2024 l’indice di elettrificazione del nostro Paese ha raggiunto un punteggio di 54 su 100, crescendo di sei punti rispetto all’anno precedente. Questo è quanto emerge dalla Mobility Guide 2024, pubblicata da Ayvens, il brand globale della mobilità sostenibile di ALD Automotive e LeasePlan.

“La mobility guide non è soltanto una classifica, ma uno strumento utile alle aziende per comprendere le richieste e le esigenze del proprio mercato nazionale. In Italia è stata ormai avviata l’elettrificazione delle flotte, ma è necessario un punto di svolta per completare una transizione, fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per arginare il cambiamento climatico. In questo contesto, il noleggio a lungo termine è una soluzione alla portata di tutti che permette di coniugare sostenibilità, flessibilità e accessibilità”, ha commentato Giulio Foldes, Marketing & Communication Director di Ayvens Italia.

Rispetto all'anno precedente, la classifica dei Paesi è cambiata notevolmente e vede nelle prime tre posizioni Norvegia, Paesi Bassi e Finlandia. Quest’anno, la Svizzera e il Portogallo sono passati alla categoria “sviluppati” grazie a una massiccia adozione di veicoli elettrici e all'ampia gamma di propulsori elettrici offerti dal mercato. Per quanto riguarda l’Italia, si registra una crescita grazie soprattutto a un’ampia offerta di propulsori elettrici e alla capillarità delle infrastrutture di ricarica. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)