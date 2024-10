Halloween, da ‘Frankenstein Junior’ a ‘Pearl’: i film perfetti per una serata ‘da brividi’

(Adnkronos) –

Non è Halloween senza un film ‘da brividi’. Dai classici intramontabili ai cult contemporanei fino alle serie tv, il 31 ottobre è d’obbligo una notte di paura, tensione e divertimento. A 50 anni dall’uscita, nel 1974, torna nelle sale l’intramontabile ‘Frankenstein Junior’ in versione restaurata in 4K. Nato da un’idea di Gene Wilder, il capolavoro di Mel Brooks si rifà al romanzo ‘Frankenstein o il moderno Prometeo’ della scrittrice e filosofa Mary Shelley che ha ispirato anche ‘Frankenstein’ di James Whale del 1931. Il film in bianco e nero è ambientato nella New York degli Anni 30. Qui il professore universitario il dott. Frederick von Frankenstein, nipote del famoso dottor Victor von Frankenstein, riceve la notizia che il defunto nonno gli ha lasciato in eredità un castello in Transilvania. Frederick decide di andare in Romania, dove incontra l’imprevedibile aiutante gobbo Igor (Marty Feldman), nipote del vecchio assistente del nonno. Con l’iconica battuta ‘Si può fare’, Frederik decide di dare vita a una creatura, ripetendo l’esperimento del nonno con la creazione di un uomo da pezzi di cadavere. Tra i ‘cult’ del passato da (ri)guardare c’è ‘Halloween – La notte delle streghe’ del 1978 diretto da John Carpenter interpretato da Donald Pleasence e Jamie Lee Curtis. Racconta di uno dei cattivi più spaventosi dell’horror, Michael Myers, già condannato per l’omicidio della sorella, che scappa di prigione per tornare nella città natale in cerca della prossima vittima durante la notte di Halloween. Per una maratona ‘da paura’ non possono mancare: ‘Dracula di Bram Stoker’, film del 1992 di Francis Ford Coppola con protagonista Gary Oldman nei panni del Conte Dracula/principe Vlad Dracule. Nel cast anche un po’ di Italia con Monica Bellucci; ‘Profondo Rosso’ e ‘Suspiria’ di Dario Argento; e ‘Nosferatu il vampiro’ di Friedrich Wilhelm Murnau. Fanno parte della tradizione anche il film del 1993 ‘Hocus Pocus’ – il cui terzo capitolo è atteso al cinema – il classico Disney con protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Interpretano tre streghe vissute nel XVII secolo che tornano ai giorni nostri per far fuoco e fiamme – in quel di Salem nel Massachusetts – nel momento in cui i loro inquieti spiriti vengono accidentalmente evocati nella notte di Halloween. Non solo i ‘cult’ del passato sono capaci di regalare i brividi. Tra i successi del presente c’è ‘Scappa – Get out’ (uscito nel 2017) di Jordan Peele. Il protagonista è Chris, un giovane fotografo afroamericano, pronto a conoscere i genitori della sua ragazza bianca durante un weekend nella loro isolata residenza a Lake Pontaco. Quando gli Armitage – una psichiatra specializzata in tecniche d’ipnosi e un neurochirurgo – finalmente lo conoscono, rimangono sorpresi: non sapevano che Chris fosse nero. Nonostante alcune stranezze, i genitori di Rose si dimostrano accoglienti e antirazzisti. Ma in quell’apparente tranquillità il protagonista nota che la servitù è composta da uomini e donne nere e la porta che conduce al piano interrato è chiusa a chiave. L’unica soluzione è scappare.

Non è Halloween senza Tim Burton. Oltre a ‘Nightmare before Christmas’, un grande classico anche di Natale, da vedere o rivedere c’è ‘Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street’, un film del 2007 con Johnny Depp e Helena Bonham Carter. E’ l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Stephen Sondheim e Hugh Wheeler del 1979 e racconta di Benjamin Barker che, dopo essere stato imprigionato dal giudice Turpin per qualcosa che non aveva commesso, fa ritorno a Londra. Qui si inventa un nuovo nome, Sweeney Todd, e apre un salone di barbiere sopra il negozio della signora Lovett, che vende “i peggiori pasticci di carne della città”. Con l’aiuto della donna, Todd si dedica a ripulire Londra da tutta l’aristocrazia corrotta e, mentre realizza la propria vendetta, tenta di ritrovare sua figlia, che è sotto la custodia del giudice Turpin. La notte è lunga e sulla lista ‘film da vedere’ non può mancare: ‘La notte dei morti viventi’ di George A. Romero (1968) che segue un gruppo di persone che devono resistere in un casolare circondato da famelici zombie; ‘The Ring’ di Gore Verbisbky (2002), il film racconta di una giornalista che decide di scoprire cosa si nasconde dietro quattro misteriose morti, causate dalla visione di una videocassetta maledetta contenente delle terrificanti immagini, che sembrano uscire dallo schermo; ‘L’Esorcista’ di William Friedkin (1973), adattamento dell’omonimo romanzo di William Peter Blatty, che racconta di un prete in crisi, che aiuta l’esperto esorcista padre Lankaster a liberare dalla possessione una ragazzina; ‘Scream’ (1996) che racconta dell’iconico killer con la spettrale maschera bianca; ‘Hereditary – Le radici del male’ (2018) parla di una donna che, insieme alla sua famiglia, si sta preparando per il funerale di sua madre, quando improvvisamente iniziano ad accadere inquietanti e inspiegabili fatti; ‘Non aprite quella porta’ (1974) segue un gruppo di ragazzi che si imbattono in una famiglia ‘da brividi’ dopo aver caricato nella loro macchina un autostoppista. Ultimi ma non ultimi, ‘Immaculate – La prescelta’ (2024) con Sydney Sweeney nei panni della giovane suora Cecilia, che scopre forze maligne tra le antiche mura di un monastero, e ‘Pearl’ (2022), che racconta di una ragazza che deve prendersi cura del padre malato sotto la stretta supervisione della madre religiosa, ma l’ambiente in cui vive si rivela così asfissiante da far nascere nella protagonista i primi segni di pazzia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)