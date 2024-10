Cinema, Rettore Roma Tre: “Laurea honoris causa a Pupi Avati per suo film su Dante”

(Adnkronos) – “Oggi si celebra l'arte del grande regista Pupi Avati, la laurea che gli viene conferita honoris causa è in italianistica per il suo film su Dante che ha indagato con particolare capacità, come lui sa fare, e quindi ci sembrava importante celebrare la sua arte e offrire questo contributo anche alla nostra comunità". Queste le parole di Massimiliano Fiorucci, Rettore Università Roma Tre in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa in Italianistica al regista e scrittore Pupi Avati, presso l’Università degli Studi Roma Tre, dove ha tenuto la sua lectio magistralis dal titolo “Dante”. "Un'università chiusa e autoreferenziale non ha senso, l'università è in osmosi col territorio, con la città, con il paese, con i movimenti culturali e quindi promuovere questo dialogo è una delle nostre funzioni". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)