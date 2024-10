Caltanissetta. Ripresa della fornitura idrica, ecco il calendario aggiornato

A seguito della ripresa della fornitura idrica da parte di Siciliacque, a partire da questa sera la distribuzione riprenderà nelle seguenti zone: via Paladini, San Giovanni Bosco, ASI Stazzone, centro balate 1

Di seguito il calendario aggiornato:

17/10/2024 via paladini, san giovanni bosco, Asi Stazzone, centro balate 1

18/10/2024 poggio s. elia, via due fontane Santa Barbara, centro storino alto

19/10/2024 via L. Monaco, sanatorio, angeli

20/10/2024 Trabonella, Cinnirella, centro balate 2

21/10/2024 Firrio, santo spirito, centro storico basso

22/10/2024 padre scuderi, gibil gabib

23/10/2024 via paladini, san giovanni bosco, Asi Stazzone, centro balate 1