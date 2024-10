Aeronautica Militare, bimba di 5 anni in pericolo di vita viene trasferita d’urgenza da Brindisi a Palermo

Si è concluso nella serata di ieri, sabato 12 ottobre, il trasporto sanitario d’urgenza in favore di una bambina di 5 anni, dall’aeroporto di Brindisi a quello di Palermo, effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita urgentemente dall’ospedale Vito Fazzi di Lecce all’ISMETT di Palermo. La bambina è stata accompagnata dai genitori e costantemente seguito da un’equipe medica specializzata. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Lecce alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese.