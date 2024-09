Violenza di genere, Snam a Catania inaugura nuova panchina rossa

CATANIA (ITALPRESS) – Fa tappa oggi a Catania l’iniziativa di Snam “Panchine Rosse” contro la violenza di genere che si pone l’obiettivo, attraverso numerose attività nei territori in cui l’azienda è impegnata, di sensibilizzare sul valore della gender parity e della sua importanza a livello sociale, culturale ed economico.

Dopo i primi incontri a Padova e Napoli, Snam ha inaugurato nel distretto di Catania la terza Panchina Rossa che è parte del movimento di sensibilizzazione promosso da Snam con la sua community ERG (Employee Resource Groups) Oltre il Genere, comunità di dipendenti che si impegnano a promuovere iniziative di diversità e inclusione in azienda. L’inaugurazione della nuova Panchina Rossa, simbolo di unione e sensibilizzazione, è stata poi accompagnata da un momento di informazione e coinvolgimento dei colleghi dei territori con Differenza Donna, storica associazione nata nel 1989 contro la violenza di genere, finalizzato a promuovere la piena comprensione del tema e l’impegno quotidiano e collettivo nel contrasto alla violenza di genere e nella diffusione di un cambiamento culturale a tutti i livelli.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare una sensibilità e attenzione quotidiana verso la violenza di genere, al fine di comprendere meglio come riconoscere, prevenire e contrastare ogni sua forma. La partecipazione attiva dei colleghi di Catania ha dimostrato un profondo impegno nel supportare questo percorso di cambiamento culturale che parte dai dipendenti del territorio per diffondersi nelle comunità e negli spazi in cui operano e vivono ogni giorno.

Il percorso di installazione delle “Panchine Rosse” – in collaborazione con l’Associazione Stati Generali delle Donne HUB -, e i contestuali momenti di sensibilizzazione con Differenza Donna proseguiranno anche in Lombardia dove il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, si svolgerà l’ultimo evento. Ogni panchina delle sedi Snam sarà accompagnata da un cartello che integra indicazioni utili per segnalare situazioni di pericolo, il gesto antiviolenza e il numero istituzionale 1522 per richieste di aiuto, segnalazioni e sostegno a favore di vittime di violenza e stalking.

L’impegno di Snam verso il tema prosegue a livello nazionale anche con il progetto Pari. Insieme contro la violenza di genere, iniziativa con il patrocinio di Valore D nata dalla sinergia di un network di aziende leader nazionali per sensibilizzare e contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme, attraverso azioni concrete per sviluppare un nuovo modello di imprese che si confrontano su questi temi e una sensibilità comune per rispondere alla violenza di genere nel mondo del lavoro e non solo.

