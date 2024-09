Trattore si ribalta nel Catanese, estratto conducente ferito

La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale, del Comando provinciale di Catania è intervenuta, questa mattina, per un incidente occorso a un trattore, in via Sciarelle, sul territorio del Comune di Viagrande. Il mezzo si è ribaltato a seguito del cedimento di un terrazzamento. I vigili del fuoco intervenuti hanno estratto il conducente del mezzo agricolo rimasto incastrato, con gli arti inferiori, sotto il trattore e lo hanno consegnato ai sanitari del Servizio 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto presenti anche i carabinieri e personale della polizia locale.