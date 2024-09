Messina. Suv precipita in una scarpata, 1 morto e 1 ferito

Un giovane è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto nella notte a Alcara Li’ Fusi, in provincia di Messina. La vittima era un giovane di San Marco D’Alunzio. Erano a bordo di un fuoristrada che, per cause in corso di accertamento, è precipitato in una scarpata. La tragedia si è verificata nella zona del borgo rurale Stella. I vigili del fuoco sono intervenuti con un elicottero e con diverse squadre. Sul posto anche ambulanze del 118 e i carabinieri.