Messina. In due tentano di rapinare una banca, un arresto

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto perché ritenuto responsabile della tentata rapina avvenuta nella mattinata di ieri presso l’agenzia bancaria Unicredit di Terme Vigliatore, nel Messinese. Ieri, due uomini, entrambi col viso coperto da occhiali da sole e mascherine, si sono introdotti nella banca seguendo una donna che, per alcuni attimi, sarebbe stata presa in ostaggio. I due non hanno potuto portare a termine il colpo perché la cassaforte era regolata a tempo e si sono dati alla fuga. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno permesso ai carabinieri di documentare la dinamica della tentata rapina e di individuare l’auto, a noleggio, utilizzata dai due uomini per la fuga. Proprio nell’auto gli investigatori hanno trovato alcuni indumenti indossati probabilmente nel momento del colpo. Il 33enne è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri e arrestato. Le indagini, coordinate dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, sono ora finalizzate a risalire all’identità del secondo uomo.