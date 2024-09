L’ex questore nisseno Giovanni Signer nominato Prefetto a Siracusa

Il Questore di Bari, il dirigente generale di Pubblica sicurezza Giovanni Signer, è stato nominato Prefetto ed è stato destinato a svolgere la sua nuova funzione a Siracusa. Giovanni Signer, 62 anni, laureato in Giurisprudenza, Questore di Bari dal 3 novembre del 2022, è entrato nel ruolo dei commissari della polizia nel 1988. Dopo il corso di formazione, nel luglio del 1989, è stato assegnato alla Questura di Torino, con l’incarico di funzionario addetto alle Volanti. In quel periodo ha anche maturato un’esperienza al nucleo Anti-sequestri della polizia in Calabria. Dal settembre 1990 è stato trasferito alla Questura di Catania, dove ha ricoperto gli incarichi di funzionario addetto all’Upgsp e al Commissariato di Acireale. Dal maggio del 1996 è stato trasferito alla Squadra mobile di Catania, come funzionario addetto alla sezione Omicidi. Dal novembre 1999 ha diretto la Squadra mobile di Enna. Dal marzo del 2001, nuovamente trasferito alla Squadra mobile di Catania alla sezione Antiestorsioni e Antiusura dove, nel luglio del 2002, ha assunto la dirigenza della sezione Criminalità organizzata e le funzioni di vice dirigente.

Promosso Primo dirigente nel 2004, ha diretto il X Reparto mobile di Catania e dal giugno del 2006 è ritornato alla Squadra mobile etnea come dirigente, occupandosi anche delle indagini sull’uccisione dell’ispettore capo Filippo Raciti durante scontri con ultra del capoluogo etneo, per poi dirigere la squadra mobile di Enna. Nel settembre 2012 è stato nominato vicario del Questore di Catania. Promosso dirigente superiore nel 2015, è stato nominato Questore di Savona nel novembre dello stesso anno. Dal primo marzo 2017 al 21 ottobre 2020 è stato Questore di Caltanissetta, poi ha svolto lo stesso ruolo a Brescia fino a 2 novembre del 2202, e l’indomani ha assunto lo stesso incarico a Bari. Il 4 giugno 2021 è stato nominato dirigente generale della polizia. Giovanni Signer adesso lascia l’incarico di Questore di Bari con la promozione per andare a ricoprire il ruolo di Prefetto di Siracusa.