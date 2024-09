Il 7 settembre BC Sicilia promuove Giornata di Mototerapia nel Palermitano

Si terrà sabato 7 settembre alle ore 10,00, a Cefalà Diana, la Giornata di Mototerapia. L’iniziativa è divisa in due parti. Nella prima, che si terrà nell’Aula consiliare, verrà presentata la manifestazione.

Previsti i saluti di Francesco Agnello, Sindaco di Villafrati, di Pietro Aldeghieri, Sindaco di Campofelice di Fitalia, di Daniele Bellini, Sindaco di Godrano, di Francesco Ribaudo, Sindaco di Marineo, di Giuseppe Cangialosi, Sindaco di Cefalà Diana, gli interventi di Anna Modica, Presidente BCsicilia di Roccapalumba e di Giuseppe Costanza, dell’Associazione Culturale Cefalà, a cui farà seguito la presentazione a cura dei soci di MotorLife che parleranno dei vantaggi della terapia attraverso l’uso delle moto, portando la loro testimonianza di aiuto a soggetti disabili.

Coordinerà i lavori Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. Nella seconda parte, in Piazza Umberto I, si terrà una attività pratica con la possibilità di toccare con mano gli effetti della “cura”. La “Mototerapia” è una nuova modalità di intervento che utilizza la moto come attivatore emozionale, sensoriale, motorio e cognitivo e in grado regalare momenti di gioia e spensieratezza a soggetti svantaggiati.

Grazie alla “Mototerapia”, anche le persone con disabilità e i bambini possono salire in sella a una moto, vivere l’adrenalina dello sport e sviluppare capacità fisiche, affettive e sociali. La manifestazione è promossa da BCsicilia, MotorLife, Associazione Culturale Cefalà e Consulta delle Donne, con il Patrocinio dei Comuni di Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Godrano, Marineo e Villafrati. Per informazioni: Tel. 333.7948838 – Email segreteria@bcsicilia.it