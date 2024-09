È morto l’attore palermitano Maurizio Bologna, colpito da un infarto mentre era al lavoro

È morto oggi l’attore, regista e autore, palermitano Maurizio Bologna, 58 anni, colpito da infarto mentre si trovava nella sede dell’Inps, dove lavorava. Bologna ha lavorato in tanti film di produzione locale e recentemente era apparso anche nella serie tv Makari. Nei suoi 16 anni di carriera ha recitato in “La mafia uccide solo d’estate”, “Tuttoapposto” e “In guerra per amore”. Il 24 settembre era stato presentato il film “La bocca dell’anima”, in cui aveva recitato.