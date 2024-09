Auto, Urso “Nuova Commissione Ue anticipi revisione Green Deal”

ROMA (ITALPRESS) – “Fin da inizio legislatura ho rilevato che bisognava rivedere il Green Deal e coniugare le necessità della transizione con quelle industriali e sociali. Draghi cita l’automotive come esempio di politica ambientale malfatta e chiede un cambio di passo, c’è quindi bisogno della neutralità tecnologica. Sono posizioni che oggi finalmente si fanno largo in Europa: serve un piano organico per l’automotive. Il 25 settembre a Bruxelles presenterò le linee di indirizzo per una strada chiara e sostenibile. Mi auguro che già nel programma dei primi cento giorni sia considerata la possibilità di aperture significative a un approccio tecnologicamente neutrale e sostenibile, come evidenziato da Draghi”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time alla Camera.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-