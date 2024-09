Aggrediscono anziano per rapinarlo di pochi euro: nel Ragusano arrestata una coppia dai Carabinieri

Avrebbero aggredito un anziano a Scicli nel Ragusano per rapinarlo di pochi euro. Un 27enne e una 34enne, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Ragusa.

I due lo scorso aprile si sarebbero resi responsabili di una rapina aggravata ai danni di un anziano. Il pensionato, uscito di casa per buttare l’immondizia, è stato avvicinato da due persone, che, dopo averlo aggredito, si sono impossessati di 45 euro custoditi nel portafoglio, fuggendo subito dopo per le strade del centro cittadino.

Grazie anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona i poliziotti sono riusciti a risalire al 27enne e alla 34enne. Per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per la donna gli arresti domiciliari.