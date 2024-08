Zelensky “Avanziamo a Kursk, 74 comunità sotto il nostro controllo”

KIEV (ITALPRESS) – “Sono costantemente in contatto con il comandante in capo Oleksandr Syrskyi. Ricevo resoconti sulla situazione in prima linea e sulle nostre operazioni nella regione di Kursk. Nonostante battaglie difficili e intense, le nostre forze continuano ad avanzare nella regione di Kursk e il nostro “fondo di scambio” sta crescendo”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che aggiunge: “Settantaquattro comunità sono sotto il controllo ucraino. Si stanno portando avanti ispezioni e misure di stabilizzazione. Continua l’elaborazione di soluzioni umanitarie per questi territori. Sono grato ai nostri guerrieri per il loro eroico servizio. Continuano i preparativi per i prossimi passi”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).