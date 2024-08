Tentano estorsione dopo furto del telefonino a una turista, 2 arresti a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione Palermo Centro hanno arrestato un 17enne ed un 30enne, entrambi di nazionalità egiziana, per estorsione ai danni di una turista.

Durante una serata in un locale, nel quartiere “Vucciria”, secondo una ricostruzione degli investigatori, alla vittima veniva rubato il cellulare. La mattina seguente la ragazza chiamava da un altro numero il suo telefonino per cercare di recuperarlo. A quel punto un ignoto interlocutore, con accento marcatamente straniero, le diceva che per riavere il suo telefono avrebbe dovuto pagare la somma di 100 euro.

La giovane donna ha denunciato l’episodio ai carabinieri della “Caserma Carini”. I militari, profondi conoscitori del territorio e delle dinamiche criminali della zona, si sono attivati e hanno arrestato in flagranza i due giovani pronti per lo scambio dei soldi e la consegna del telefono. Gli arresti sono stati convalidati. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha disposto per il 17enne la misura cautelare del collocamento in una comunità. Il gip del Tribunale ha disposto per il 30enne l’obbligo di dimora nel comune di Palermo, l’obbligo di presentazione per 3 volte settimanali alla polizia giudiziaria e l’obbligo di permanenza notturna in casa. Il telefono cellulare e la somma di denaro sono stati restituiti alla malcapitata.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).